Mercato : Un épique choc OL-OM pour Boga, c’est oui !

Dans : Mercato.

Loin de la France, où il n’a pas brillé lorsqu’il a porté les couleurs de Rennes, Jérémie Boga a effectué une saison pleine à Sassuolo.

Sous les couleurs du club italien, le natif de Marseille s’est imposé comme l’un des dribbleurs les plus imprévisibles du championnat, en plus d’être régulièrement décisif avec 10 buts et 4 passes décisives. Sans surprise, l’Ivoirien de 23 ans a attiré la lumière des projecteurs et selon les informations du 10 Sport, plusieurs clubs français se sont renseignés sur la situation de l’ailier gauche d’1m74. Parmi les écuries attentives au dossier, l’OGC Nice était présente. Mais rapidement, les Aiglons ont choisi de prendre une autre direction en privilégiant d’autres pistes. Le Stade Rennais est également sur les rangs mais pour l’heure, Florian Maurice et Nicolas Holveck consacrent leur énergie à boucler la venue d’un défenseur central.

C’est donc entre Lyon et Marseille que tout pourrait se jouer puisque les deux Olympiques se retrouvent de nouveau sur une piste commune avec celle menant à Jérémie Boga. A en croire le média, l’OM est un club très spécial pour Jérémie Boga, natif de Marseille et qui se verrait bien endosser le maillot bleu et blanc la saison prochaine. Mais pour parvenir à boucler le transfert de l’ancien attaquant de Chelsea, la formation drivée par Jacques-Henri Eyraud sera dans l’obligation de vendre au minimum un joueur à forte valeur marchande (Sanson, Caleta-Car, Kamara). De son côté, Juninho apprécie grandement le profil du joueur, et envisage concrètement de le faire venir à Lyon en cas de départ de Martin Terrier ou de Bertrand Traoré dans les semaines à venir. Reste maintenant à voir quel sera le prix exigé par Sassuolo pour ce transfert après la belle saison de Jérémie Boga, dont la valeur marchande est estimée à près de 15 ME par le site spécialisé Transfermarkt…