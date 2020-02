Mercato : Un ancien de L1 au Barça ? Tout de suite et pour 20 ME !

Dans : Mercato.

La grave blessure d’Ousmane Dembélé a relancé un improbable feuilleton mercato au FC Barcelone.

Le club catalan, qui a aussi perdu Luis Suarez pour quelques temps, se cherche un attaquant capable de s’intégrer rapidement à son attaque, histoire de ne pas être pris au dépourvu au moment où les matchs s’enchainent. Et ce lundi, AS annonce que le Barça est désormais sur les traces d’un ancien de Ligue 1 : Martin Braithwaite. Ce dernier n’avait pas su s’intégrer à Middlesbrough ces dernières années, enchainant les prêts et les passages décevants. Mais depuis son arrivée à Leganes, cela va beaucoup mieux pour le buteur danois, qui a marqué huit fois en 27 matchs.

Acheté pour 9 ME, il pourrait repartir vers le FC Barcelone pour 20 ME, soit le montant de sa clause libératoire. Un transfert qui parait fou, même si la signature de Braithwaite aurait le mérite de ne pas bousculer la hiérarchie une fois les titulaires revenus de blessure. Le champion d’Espagne en titre envisage d’avancer dans les prochains jours dans ce dossier, pour recruter le joueur passé par Toulouse et Bordeaux et lui offrir un sacré rebond dans sa carrière.