Mercato : Un an après Cristiano Ronaldo, la Juve tente un coup à 200 ME !

Un an seulement après s’être offert Cristiano Ronaldo pour plus de 100 ME en provenance du Real Madrid, les dirigeants de la Juventus Turin envisageraient un nouveau gros coup sur le marché des transferts. Le champion d’Italie en titre, qui s’est déjà assuré la signature d’Aaron Ramsey pour l’été prochain, piste désormais Mohamed Salah, selon les informations obtenues par Sky Sport Arabia. Un transfert qui pourrait voir le jour à condition que Paulo Dybala quitte la Juventus…

L’Argentin n’a marqué que deux buts en vingt matchs de Série A cette saison et serait cordialement poussé vers la sortie par ces dirigeants. Tandis que le Real Madrid s’intéresse à lui, la Vieille Dame a déjà identifié son remplaçant potentiel avec Mohamed Salah, lequel pourrait faire l’objet d’une offre faramineuse estimée à 200 ME au prochain mercato estival. Reste à voir si l’Egyptien est emballé par la perspective de revenir en Italie, lui qui a évolué à la Fiorentina entre 2015 et 2017.