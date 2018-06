Mercato : Les clubs de L1 s'arrachent Thomasson, mais...

Dans : Mercato, Ligue 1, FC Nantes, ASSE, MHSC, RCSA, Serie A, Foot Europeen.

Actuellement en fin de contrat du côté du FC Nantes, Adrien Thomasson devrait poursuivre sa carrière ailleurs. En Ligue 1 ou à l'étranger.

Débarqué sur les Bords de Loire en 2015 en provenance d'Évian Thonon Gaillard, Adrien Thomasson a réalisé trois belles saisons chez les Canaris. Auteur de cinq buts et de trois passes décisives en 36 matchs de Ligue 1 sous le maillot jaune et vert la saison dernière, le joueur de 24 ans a des envies d'ailleurs. Alors que son contrat prendra fin le 30 juin prochain, Thomasson est donc libre de s'engager dans n'importe quel club. Et pour son avenir, il ne manque pas de pistes. En effet, selon France Football, le natif de Bourg-Saint-Maurice serait notamment suivi par l'AS Saint-Etienne, Montpellier et Reims en France. Mais pas que.

Selon nos informations, Strasbourg était tout proche d'empocher la mise dans ce dossier, mais l'arrivée de formations étrangères dans les négociations aurait tout changé. Si des clubs turcs, comme Besiktas, sont aussi sur les rangs, Parme ferait le forcing pour le récupérer gratuitement, d'après le média national. Le club promu en Serie A, qui revient de loin après son dépôt de bilan, souhaite notamment se renforcer en L1 pour rester dans l'élite du football italien. Reste désormais à savoir quel sera le choix de Thomasson...