Mercato : Tuchel rêve de doubler Leonardo et sa recrue rêvée

Dans : Mercato.

Le mois de juin approche et Ginaluigi Donnarumma n’a toujours pas prolongé son contrat en faveur de l’AC Milan.

L’international italien de 22 ans est dans une situation délicate, à quelques semaines de la fin de son contrat avec son club de cœur, l’AC Milan. Les négociations pour sa prolongation sont menées par le sulfureux Mino Raiola, ce qui explique en partie la lenteur des discussions. Quoi qu’il en soit, « Gigi » Donnarumma se retrouve dans un cas de figure où tout est désormais possible pour son avenir, y compris bien sûr un départ pour zéro euro lors du prochain mercato. Le PSG a régulièrement été cité comme un prétendant à la signature du gardien italien dans la mesure où Leonardo l’apprécie beaucoup. Mais le Paris SG compte dans ses rangs le meilleur gardien du monde actuellement en la personne de Keylor Navas, et ne devrait pas jouer avec le feu en mettant le Costaricien en concurrence la saison prochaine.

La voie est donc libre pour les autres clubs dans le dossier Gianluigi Donnarumma. Et c’est ainsi que selon les informations d’Eurosport, un certain Thomas Tuchel apprécie beaucoup le gardien titulaire de la sélection italienne. L’été dernier, Chelsea a recruté Edouard Mendy en provenance du Stade Rennais pour 24 ME et le gardien sénégalais est performant. Mais Thomas Tuchel ne souhaiterait pas passer à côté d’une telle opportunité de marché, avec le recrutement possible de Gianluigi Donnarumma pour zéro euro. De son côté, l’AC Milan continue de négocier avec Mino Raiola pour prolonger son enfant prodige, dont la volonté n’est pas encore connue. En interne, on assure à Milan que Donnarumma souhaite prolonger, et que ce retard à l’allumage en ce qui concerne sa prolongation est uniquement la conséquence des méthodes de Mino Raiola. Reste maintenant à voir comment ce dossier bouillant en Italie se conclura…