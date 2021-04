PSG : Donnarumma à Paris, c’est un grand non !

Dans : PSG.

En fin de contrat avec l’AC Milan à la fin de la saison, Gianluigi Donnarumma est régulièrement associé au PSG dans l’optique du mercato.

Ce n’est un secret pour personne, Leonardo apprécie grandement le profil du gardien du Milan AC, qu’il a eu l’occasion de côtoyer au sein du club lombard il y a deux ans. Le PSG s’est régulièrement renseigné auprès de Mino Raiola afin de connaître les conditions salariales de Gianluigi Donnarumma. Il y a encore quelques semaines, la presse italienne indiquait qu’un coup de folie du Paris Saint-Germain avec la signature du gardien de la sélection transalpine était possible. La tendance s’est inversée puisque selon les informations de la Gazzetta dello Sport, le Paris SG a changé d’avis et n’a plus l’intention de recruter un gardien, bien que très jeune et prometteur, à l’heure où Keylor Navas s’est plus que jamais affirmé comme l’un des meilleurs joueurs du monde à son poste.

Le média indique par ailleurs que les négociations se poursuivent entre l’AC Milan et Gianluigi Donnarumma dans le but de trouver un accord pour une prolongation de contrat. Paolo Maldini a d’ores et déjà proposé un salaire annuel de 8 ME à « Gigi » Donnarumma, une proposition que le gardien milanais n’a pas (encore) accepté. Enfin, il est clairement indiqué que Manchester United, le Bayern Munich, Manchester City, le Real Madrid ou encore le FC Barcelone, à savoir les clubs susceptibles d’intéresser Gianluigi Donnarumma, ne bougeront pas cet été. Et pour cause, ils peuvent tous compter sur des gardiens performants et encore sous contrat avec David De Gea, Manuel Neuer, Ederson, Thibaut Courtois et Marc-André Ter Stegen. Le casse-tête de Gianluigi Donnarumma, de son agent Mino Raiola et de l’AC Milan est donc loin d’être terminé. Les trois parties n’auront sans doute pas le choix que de trouver un accord pour une prolongation de contrat…