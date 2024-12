Rulli en feu à l'OM, un simple coup de chance

Dans : OM.

Par Mehdi Lunay

Face au LOSC, Geronimo Rulli a encore réalisé une superbe prestation. Le gardien argentin de l'OM est proche de devenir le numéro 1 du poste en Ligue 1. Une réussite phénoménale et totalement inattendue qui interroge certains observateurs.

OM-LOSC, c'était la rencontre au sommet pour deux gardiens en état de grâce depuis le début de saison. D'un côté, Lucas Chevalier (23 ans) qui incarne l'avenir du football français et qui a enfin été convoqué en Equipe de France en novembre. De l'autre, l'Argentin Geronimo Rulli (32 ans) qui fait un retour fracassant en Ligue 1, plus de 4 ans après son départ de Montpellier. Samedi, le duel a été clairement gagné par le portier phocéen, auteur de nombreuses parades devant les attaquants lillois. Rulli a récolté la note de 8 dans L'Equipe et surtout un concert de louanges.

Rulli, vrai talent ou réussite passagère ?

Son entraîneur à l'OM, Roberto de Zerbi, n'y est pas allé par quatre chemins pour décrire sa performance. « Ce qu'il fait est excellent, c'est un joueur clé. On est chanceux de l'avoir à l'OM », a indiqué l'Italien après le match. Cela confirme son excellent début de saison et peut-être son statut de meilleur gardien du championnat de France. Le journaliste de La chaîne L'Equipe Emile Gillet était plus prudent concernant l'ancien portier de l'Ajax et de Villarreal. Il n'oublie pas les difficultés passées de Rulli et se demande si l'Argentin n'a pas un surplus de chance en ce moment.

Invraisemblable Rulli. Gardien moyen toute sa carrière, mais de loin le plus décisif de L1 cette saison.



« Invraisemblable Rulli. Gardien moyen toute sa carrière, mais de loin le plus décisif de L1 cette saison. Réussite phénoménale, on a l’impression que la pièce tombera quoiqu’il arrive de son côté. Un vrai talent ? », a t-il écrit sur X. Un avis qui ne laissera pas indifférent le peuple marseillais. Reste que Geronimo Rulli devra confirmer sur le long terme pour viser le trophée UNFP du meilleur gardien de Ligue 1 en fin de saison. La concurrence sera rude avec Lucas Chevalier mais aussi Brice Samba, Marcin Bulka ou encore Lucas Perri.