Mercato : Toulouse ne digère pas ce sale coup de Barcelone !

Dans : Mercato, TFC, Liga.

Dans les tuyaux ces dernières semaines, la signature de Jean-Clair Todibo au FC Barcelone pour l’été 2019 est désormais officielle. Effectivement, le club catalan a confirmé mardi dans un communiqué qu’il avait trouvé un accord avec le défenseur de Toulouse, sous contrat avec les Violets jusqu’en juin prochain. Difficile à digérer pour Olivier Sadran, qui ne récupérera pas un centime dans la transaction, et qui avait forcément l’envie de prolonger son jeune défenseur de 19 ans…

« De mon point de vue, le joueur a été assez mal conseillé dans la mesure où il ne compte que dix matches de L1. Le Barça n’a pas non plus été à la hauteur de ce qu’il devrait être. Ils ne se sont pas comportés comme un grand club. Et puis, c’est quand même extraordinaire : ils annoncent que le joueur sera chez eux en juillet mais moi, je ne connais personne qui peut dire ce qui va se passer dans six mois. La vie peut réserver des surprises, même les plus indélicates. (...) De la part d’un grand club, ce n’est pas très glorieux même si, juridiquement, ils avaient le droit de le faire. On a nous aussi notre part de responsabilité » a expliqué dans L'Equipe le président du TFC, déçu par l’attitude d’un Barça déjà vivement critiqué par Rome l’été dernier suite au transfert de Malcom et qui n'a bien évidemment pas attendu le 1er janvier pour discuter avec Todibo et son entourage.