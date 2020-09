Mercato : Rennes s'est bien fait climatiser pour Giroud

Dans : Mercato.

Annoncé comme bouclé il y a déjà une semaine de cela, le transfert d’Edouard Mendy à Chelsea ne l'est toujours pas.

Si le club breton veut bien entendre la volonté de son gardien de rejoindre un des clubs les plus ambitieux de Premier League, il entend bien mettre ses conditions pour que ce départ lui convienne parfaitement. Il faut dire que Julien Stéphan est en position de force, lui qui sait très bien que son gardien a signé il y a seulement un an chez les « Rouge et Noir », et qu’il a rudement tapé dans l’oeil des recruteurs anglais. Résultat, malgré des accords souvent annoncés, le gardien sénégalais n’a pas encore eu l’autorisation de son club pour filer à Londres.

Le Stade Rennais, qui en réclamait 30 ME, a bien vu que Chelsea ne monterait pas aussi haut. Le club breton a alors tenté de récupérer un joueur dans la transaction, et les médias anglais comme Goal et Athletic annoncent que c’est bien Olivier Giroud qui a été suggéré. Mais l’attaquant français, attaché à la vie londonienne et certain de pouvoir encore apporter à Chelsea malgré les arrivées, n’a pas donné suite. Résultat, les négociations sont reparties et Canal+ annonce un terrain d’entente tout proche d’être trouvé pour 22 ME et 6 ME de bonus éventuels. Une très belle vente pour Rennes, qui n’a pas encore dit oui, et profite certainement de ce laps de temps pour travailler déjà sur le recrutement d’un nouveau gardien.