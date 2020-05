Mercato : Rakitic est cash, il refuse d’atterrir au PSG

Dans : Mercato.

La seule solution pour le FC Barcelone de ramener Neymar sera de succomber à la mode qui risque de frapper le marché des transferts en Europe.

Les spécialistes l’annoncent désormais, avec les baisses de revenus et l’incapacité des clubs à faire de gros achats pour cet été, l’échange de joueurs sera le meilleur moyen d’arriver à ses fins. Surtout que, dans le même temps, les joueurs eux-mêmes conserveront un salaire avec une norme de l’avant pandémie, et seront donc difficiles à transférer également, car ils doivent y trouver leur compte. L’échange, c’est un système qui tient à coeur du Barça, qui estime avoir plusieurs joueurs à forte valeur qui peuvent convaincre les autres clubs. Les Catalans avaient tenté leur chance l’été dernier en voulant faire venir Neymar. A chaque fois, l’idée d’inclure Ivan Rakitic avait germé, sans vraiment convaincre le PSG.

Certes, le milieu de terrain croate possède une très belle expérience et a déjà démontré son utilité, notamment en Ligue des Champions, mais il est plutôt considéré sur la pente descendante, et ne fait plus l’unanimité au Barça. Et pour couronner le tout, il ne veut de toute façon pas jouer au PSG. Selon Sport, les choses sont très claires en ce qui concerne le vice-champion du monde : son avenir passera par la continuité de son aventure en Liga. Plus précisément, Rakitic n’envisage qu’un retour au FC Séville, ou une signature à l’Atlético de Madrid. Autant dire que les blaugrana peuvent oublier l’idée de mêler le Croate à un deal avec le PSG pour Neymar, et ce à tous les niveaux.