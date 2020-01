PSG : La surprise Rakitic au mercato, la porte est ouverte

Dans : PSG.

Surprise en ce mois de janvier, Ivan Rakitic est pressenti pour quitter le FC Barcelone. La Juventus tente le coup, et le PSG n’est pas bien loin.

Avec le changement d’entraineur, les cartes sont redistribuées au FC Barcelone. Les observateurs suivront de près les premiers matchs du club catalan, et ses enseignements. Cela pourrait directement concerné le PSG, qui apprécie visiblement toujours autant les qualités d’Ivan Rakitic. Le milieu de terrain croate est beaucoup moins indispensable qu’à une époque, et il approche désormais de la fin de son contrat, en juin 2021. Et selon La Repubblica, tout pourrait se décanter rapidement car le vice-champion du monde 2018 envisage de faire ses valises dès cet hiver. La Juventus souhaiterait ainsi le faire venir dans le cadre d’un échange avec Federico Bernardeschi qui servirait à essayer de relancer les deux joueurs.

Mais le média italien rappelle que le PSG pourrait profiter de ce changement de statut de Rakitic, qui n’est plus du tout intouchable au mercato, pour passer à l’action, sachant que Nasser Al-Khelaïfi l’apprécie beaucoup, et ce depuis longtemps. Sportivement, l’ancien du FC Séville pourrait apporter beaucoup dans la transition entre le milieu et l’attaque, sans compter sa grosse expérience européenne. Jusqu’à présent, le PSG n’était pas vraiment partant pour une opération, et encore moins au milieu de terrain, secteur déjà bien renforcé l’été dernier. Mais Leonardo l’a toujours dit, il sera attentif aux opportunités cet hiver, et Rakitic pourrait en représenter une belle.