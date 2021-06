Mercato : PSG, Juve, Barça, Donnarumma va trancher

Dans : Mercato.

Très actif sur le marché des transferts depuis quelques jours, le Paris Saint-Germain ne lâche pas l’affaire pour Gianluigi Donnarumma, le talentueux gardien italien.

Le mercato estival ouvrira officiellement ses portes mercredi prochain. Mais le club de la capitale française n’a pas attendu le 9 juin pour commencer les négociations afin de renforcer l’équipe de Mauricio Pochettino. En effet, Paris a déjà trouvé un accord avec Georginio Wijnaldum, le milieu néerlandais de Liverpool qui va arriver libre. Et Leonardo fait aussi son maximum pour attirer Achraf Hakimi, le latéral droit de l’Inter, dans ses filets. À Milan, le directeur sportif de Paris espère aussi recruter un gardien de but, en la personne de Gianluigi Donnarumma. En fin de contrat du côté de San Siro, le portier de 22 ans est considéré comme une belle opportunité d’avenir pour le PSG. Mais sachant que Paris compte sur Keylor Navas jusqu’en 2022 au moins, le formation francilienne pourrait le recruter avant de le prêter dans un club italien pour la saison à venir.

« Ils sont toujours dans la course »

En tout cas, les Rouge et Bleu sont toujours dans la course pour Donnarumma, comme l’explique Fabrizio Romano. « Donnarumma décidera de son avenir dans les prochains jours. La priorité de Barcelone est désormais Memphis Depay et pas encore la situation du gardien de but, sachant que Ter Stegen reste à 100 %. Le PSG a rencontré Raiola pour Donnarumma, Kean et Xavi Simons il y a quelques jours - ils sont toujours dans la course, tout comme la Juventus », avoue, sur Twitter, le journaliste de Sky Italia, qui pense que Donnarumma tranchera probablement avant le début de l’Euro, qu’il disputera avec l’Italie. Du côté du PSG, Leonardo devra faire des choix puisque Paris a encore de nombreux gardiens sous contrat, comme Navas (2024), Rico (2024), Areola (2023), Bulka (2025) ou Innocent (2023).