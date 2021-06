PSG : Donnarumma à tout prix, Leonardo va faire une folie

Dans : PSG.

Afin de préparer la succession de Keylor Navas, le Paris Saint-Germain serait en passe de sécuriser l’arrivée de Gianluigi Donnarumma.

Ces derniers jours, Mino Raiola campe presque au Parc des Princes. Il faut dire que l’agent néerlandais discute beaucoup avec Leonardo à propos de l’avenir de deux de ses poulains. Outre Moise Kean, qui pourrait prolonger son aventure dans le club de la capitale française, Raiola parle aussi de Donnarumma avec le directeur sportif du PSG. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Paris planche sur le dossier d’un nouveau gardien en vue de l’été prochain, alors que Keylor Navas sort peut-être de la meilleure saison de sa carrière. Oui, mais sachant que l'international costaricien aura 35 ans en fin d’année, le dirigeant brésilien a un peu de mal à se projeter sur le long terme avec lui.

Donnarumma recruté libre et prêté dans la foulée ?

C’est donc pour cette raison que Leonardo négocie la venue du portier italien. En fin de contrat du côté du Milan AC, le gardien de 22 ans sera libre en juillet prochain. Et selon les informations de Sky Sports, Donnarumma prendra alors directement la direction de Paris. D’après Duncan Castles, Donnarumma signera même son nouveau contrat avec le PSG après l’Euro 2021, qu’il va disputer avec la sélection italienne. Sauf qu’il ne restera pas longtemps à Paris ensuite, Donnarumma devant être prêté dans la foulée chez un cador de Série A, qualifié en Ligue des Champions. Ce qui signifie donc que l'Inter Milan, l'Atalanta et la Juventus sont les formations en lice pour récupérer l'imposant gardien d’1m96. Ensuite, en 2022, il pourrait rester au PSG pour prendre la suite de Navas. Un plan pas aussi farfelu que ça, d’autant plus que Paris n’aura pas la moindre indemnité de transfert à sortir pour s’attacher les services de l’un des gardiens les plus prometteurs du moment.