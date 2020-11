Mercato : Pogba au Real pour 60 ME, le coup d'accélérateur

Dans : Mercato.

Longuement blessé la saison passée, peu décisif pour le moment dans l’exercice en cours, Paul Pogba déçoit à Manchester United.

Le milieu de terrain français ne semble jamais s’être remis de l’échec de son transfert au Real Madrid, abandonné à l’été 2019 en raison de la gourmandise des dirigeants anglais. Pourtant, Zinedine Zidane comptait sur lui pour organiser le jeu de sa formation, et être le successeur d’un Luka Modric qui rend encore des services, mais qui n’a plus ses jambes d’il y a quelques années. Concernant La Pioche, si la situation semblait bloquée, ce n’est plus le cas avec les nouvelles informations qui viennent de paraitre. Le magazine FourFourTwo annonce en effet que Manchester United est désormais ouvert à un départ de son « frenchie », peu après avoir prolongé automatiquement son contrat jusqu’en juin 2022, histoire de s’assurer d’une belle vente.

Pour le montant, une belle réduction par rapport aux 100 ME demandés il y a un peu plus d’un an est toutefois de mise. En effet, MU ne réclame « plus » que 60 ME pour se séparer de Paul Pogba, et le Real Madrid serait enclin à faire cet effort selon Calcio Mercato. Le média italien affirme que le clan Pogba, et notamment son truculent agent Mino Raiola, pousse à tous les niveaux pour boucler ce deal qui pourrait relancer la carrière de l’international français. Il faudra bien ça pour retrouver un Paul Pogba qui traine son spleen sur les terrains de Premier League ces derniers temps, à l’image d’une formation de Manchester United installée dans le ventre mou.