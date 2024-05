Entraîneur ‍: La liste secrète de l'OM dévoilée

Dans : OM.

Par Claude Dautel

En quête d'un successeur à Jean-Louis Gasset, Pablo Longoria a déjà une cible numéro 1 et c'est Paulo Fonseca. Mais le patron de l'OM a d'autres noms sur sa liste.

Conforté dans ses fonctions de président de l'Olympique de Marseille par Frank McCourt, qui a tranché après avoir appris que Pablo Longoria et Stéphane Tessier se détestaient, le patron espagnol de l'OM travaille sur un dossier récurent, celui du choix du futur entraîneur. Depuis qu'il a remplacé Jacques-Henri Eyraud, Pablo Longoria use les techniciens à vitesse grand V, rien que cette saison, Marcelino, Gennaro Gattuso et Jean-Louis Gasset se sont succédé sur le banc du club phocéen. Ce lundi, Santi Aouna confirme ce que tout le monde savait déjà, l'Olympique de Marseille rêve de faire signer Pablo Fonseca, l'actuel entraîneur de Lille, lequel avait été tout proche de rejoindre l'OM l'an dernier. Même si l'idée d'une prolongation au LOSC est toujours dans l'air, le coach de 51 ans peut aussi décider de profiter de la hype qui l'entoure pour se lancer dans un nouveau challenge.

Notre confrère précise cependant que le technicien portugais ne conditionne pas son avenir à une qualification à la Ligue des champions, ce qui éloigne déjà un gros danger. Mais, conscient que faire signer Fonseca ne sera pas une chose simple, Pablo Longoria a déjà deux autres dossiers au chaud. Footmercato révèle que sur sa liste, le président de l'Olympique de Marseille a le nom d'un entraîneur français et d'un entraîneur étranger, sachant que Christophe Galtier, Vincenzo Italiano et Maurizio Sarri ne sont pas en lice pour le poste d'entraîneur de l'OM. Pour l'instant, les supporters vont devoir se contenter de cela, même si les choses vont rapidement se décanter puisque les dirigeants marseillais veulent impérativement que le nouvel entraîneur soit là dès le mois de juin afin de contribuer au mercato et à la préparation estivale dès le premier jour. De son côté, Jean-Louis Gasset pourra tranquillement partir définitivement à la retraite, le technicien français ayant bien fait son travail, surtout en Europa League.