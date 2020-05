Barça : Griezmann hallucine devant cette décision du club

Dans : Mercato.

À cause de la suspension des matchs liée à la crise sanitaire du coronavirus, les grands clubs européens vont perdre des centaines de millions d’euros…

En France, un club comme le Paris Saint-Germain va lâcher plus de 200 millions d’euros dans la nature à cause de l’arrêt définitif de la Ligue 1 et de la suspension de la Ligue des Champions. À l’étranger, et même si les grands championnats européens ont repris (Bundesliga) ou vont reprendre (Liga, Serie A, Premier League), les pertes seront aussi énormes. Du côté du Barça, la crise va faire très mal, vu que la machine à cash du Camp Nou est par exemple interdite au public depuis le mois de mars. Pour renflouer les caisses, le leader de la Liga se prépare donc à un grand déstockage lors du prochain mercato.

Selon Goal, les dirigeants du club catalan n’ont mis que trois joueurs sur le mode intransférable : Lionel Messi, Marc-André Ter Stegen et Frenkie De Jong. Pour le reste, tout le monde sera à vendre, et notamment Antoine Griezmann. Désireux de rester à Barcelone pour s’imposer après une première saison délicate, le champion du monde « a été troublé par les informations selon lesquelles il serait disponible à la vente à Barcelone ». D’après la presse espagnole, le Paris Saint-Germain « suit de près l'évolution de la situation » de l'international français, recruté contre un chèque de 120 millions d’euros en 2019. Mais pas sûr que Griezmann soit tenté à l’idée de rejoindre le PSG, lui le fan de l’Olympique de Marseille…