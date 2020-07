Mercato : Pogba joue au plus malin, MU sort sa carte secrète

Dans : Premier League.

L'avenir de Paul Pogba va connaitre un sérieux tournant dans les prochaines semaines avec un bras de fer en toute discrétion qui s'engage avec Manchester United.

Acheté pour 100 ME par Manchester United en 2016, Paul Pogba est sous contrat jusqu’en juin 2021 avec les Red Devils. Une date qui n’est pas anodine puisque dans un an, le Français sera libre de rejoindre le club de son choix sans rapporter un euro à sa formation, ce qui avait déjà été le cas en 2012 lors de son premier départ pour la Juventus. Peu performant cette saison, le champion du monde a beaucoup déçu son entraineur, même si son retour, après des mois de blessures et de méforme, depuis le déconfinement, est très prometteur et aide MU à remonter au classement. Une situation qui coince totalement le Board de Manchester United, qui voit bien que Mino Raiola, l’agent de Paul Pogba, refuse toute idée d’une prolongation sur le long terme.

Les dirigeants anglais craignent très clairement que la Pioche se dirige tranquillement vers la fin de son contrat en juin 2021, et quitte ensuite à nouveau le club libre. Une situation qui va provoquer une réaction logique selon ESPN, qui annonce la levée prochaine d’une option pour une année supplémentaire, qui était prévue par MU dans le contrat initial. De quoi repousser la fin de contrat de Pogba à juin 2022, où il aura alors 29 ans. Si pour l’heure, l’ancien du Havre affirme être parfaitement à son aise chez les Red Devils, son envie de rejoindre un club capable de gagner la Ligue des Champions va forcément être mise à l’épreuve avec cette annonce. Et c’est tout le but de la manoeuvre de Manchester United, qui aimerait que Pogba signe une prolongation longue durée, ou fasse au moins l’objet d’un gros transfert cet été.