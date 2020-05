Mercato : Pjanic au Barça, un Français dans le deal

Dans : Mercato.

Miralem Pjanic se rapproche du FC Barcelone. Il faut dire que le club catalan sort des arguments pas seulement financiers pour convaincre la Juventus Turin de lâcher son milieu de terrain.

Malgré des moyens financiers limités, pour un club de cette trempe toutefois, le FC Barcelone a l’ambition de se renouveler cet été. Peu importe ce que donnera la fin de la saison, le géant catalan est conscient que son effectif atteint ses limites avec des joueurs présents depuis bien longtemps, et qui ne parviennent plus à être aussi performants. Pour le renouvellement, le Barça a besoin d’un avant-centre de renom, et cherche à faire venir Lautaro Martinez. Dans l’organisation du jeu, l’idée de se séparer d’Ivan Rakitic et d’Arturo Vidal permettrait l’arrivée d’un joueur capable d’organiser le jeu avec Frenkie De Jong. Le profil de la recrue se dessine puisque Miralem Pjanic, un temps annoncé dans le viseur du PSG, a trouvé ce week-end un accord pour signer, même s’il faut pour cela que la Juventus y trouve son compte également.

Pour le faire venir, le FC Barcelone, qui ne compte pas dépenser trop d’argent en cash, a offert le jeune français Jean-Clair Todibo, actuellement en prêt à Schalke. Selon Sport, la Juventus y serait favorable, et accepterait la venue de l’ancien toulousain pour faire baisser l’addition. Le coup double serait même possible avec un deuxième joueur en échange du Bosnien, qui pourrait donc être Rakitic ou Vidal. De quoi faire de la place pour Pjanic, et s’offrir aussi le luxe de lui proposer un salaire rehaussé, pour le plus gros contrat de la carrière de l’ancien messin et lyonnais. De quoi renforcer le FC Barcelone sans dépenser trop, un plan que le champion d’Espagne en titre espère toujours appliquer avec l’Inter Milan pour Martinez, et pourquoi pas avec le PSG pour le Neymar.