Mercato : Pjanic n'a pas envie du PSG, il dit pourquoi

Désireux de renforcer son milieu de terrain lors du prochain mercato, le PSG a les yeux rivés vers l’Italie, où évolue notamment Miralem Pjanic.

Sous contrat avec la Juventus jusqu’en juin 2023, l’international bosnien sera très difficile à déloger de Turin. Toutefois, le Paris Saint-Germain veut croire en ses chances de recruter l’ancien meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais, qui évolue désormais davantage dans une position de sentinelle, et qui a sans conteste le profil parfait pour le PSG. Régulièrement, la presse italienne se fait l’écho de l’intérêt de Leonardo pour Pjanic. Et ce jeudi, c’est carrément Mehdi Benatia, ancien partenaire du milieu de terrain de 31 ans à la Juventus Turin qui a vendu la mèche dans une interview accordée à Tuttosport.

« Il a encore trois ans de contrat avec la Juve et il y est bien. C’est vrai que sur le marché il y a des possibilités. Il y a le PSG qui s’intéresse à lui, avant le Real l’avait approché mais au final il a prolongé à la Juventus. Son amour pour la Juve a prévalu, il y sent de la confiance. Dans le vestiaire, il est l’un des cadres, il sait se faire entendre et se faire respecter. Après, on sait que les choses peuvent changer, le club peut décider de le vendre. Mais si cela dépend du joueur, il reste à Turin. Il ne m’a jamais dit qu’il voulait changer d’air, au contraire. Avec la Juve il a changé sa mentalité : maintenant il joue pour gagner, toujours » a indiqué l’ancien défenseur de la Juventus, visiblement resté très proche de Miralem Pjanic. Entre concurrence de certains gros clubs européens et volonté de Miralem Pjanic de rester à la Juve, le dossier s’annonce donc délicat à boucler pour le PSG. Mais en période de mercato, rien n’est impossible…