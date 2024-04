Les arbitres montent le son, Riolo les démonte

Dans : Ligue 1.

Par Adrien Barbet

Depuis quelques jours, la sonorisation des arbitres fait débat en France. Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, a annoncé la mise en place de cette nouveauté dès la saison prochaine en Ligue 1. Pour Daniel Riolo, cela n'apportera aucun changement à l'arbitrage.

Il y a deux jours, dans un entretien avec beIN Sport, Philippe Diallo a confirmé la mise en place de la sonorisation des arbitres en Ligue 1, dès la saison prochaine. « La sonorisation est prête, on a fait beaucoup de démarches, je suis intervenu auprès de la FIFA cette année pour essayer de les convaincre que la Fédération et le foot français souhaitaient avancer ». Une nouveauté qui doit permettre aux spectateurs dans le stade ou aux téléspectateurs de comprendre la décision de l'arbitre, notamment lorsqu'il est appelé par la VAR pour valider ou non une décision qui peut impacter la rencontre. Si cette sonorisation a souvent été réclamée, Daniel Riolo estime que cela ne changera rien et que les arbitres vont continuer à se tromper, même en annonçant leur décision à tout le stade.

La sonorisation n'enlèvera pas l'erreur, Riolo est sceptique

Philippe Diallo a annoncé la sonorisation des arbitres dès la saison prochaine. Pour @DanielRiolo, "ça n'enlèvera pas l'erreur". pic.twitter.com/dBOO00JupN — After Foot RMC (@AfterRMC) April 29, 2024

« À quoi ça va servir ? C'est bidon, ça me rend fou. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça apporte ? Ça n'enlèvera pas l'erreur » a expliqué notre confrère dans l'émission l'After Foot, sur RMC Sport. Daniel Riolo est loin d'être séduit par cette nouvelle réforme, inspirée du football américain ou de la NBA. Toujours est-il que la sonorisation des arbitres sera testée en France, une première fois, lors de la finale de la Coupe de France féminine le 4 mai entre le Paris Saint-Germain et le FC Fleury, puis pour la finale masculine entre l'Olympique Lyonnais et le PSG, le 25 mai, au stade Pierre-Mauroy de Lille. Cela permettra de donner des indications sur comment ce nouvel outil va être utilisé par le corps arbitral en Ligue 1 la saison prochaine. Et cela au moment où jamais l'arbitrage n'a autant été contesté que cette saison en France, avec de nombreuses erreurs à chaque journée de Championnat.