Après OL-Monaco, Lacazette fait tomber Juninho

Par Mehdi Lunay

Depuis son retour à l'OL en 2022, Alexandre Lacazette n'en finit plus d'épater les supporters lyonnais. Il enchaîne les buts et imprime surtout une marque de plus en plus visible dans l'histoire du club. Dimanche, il a exclu Juninho d'un top 10 prestigieux.

Une fois n'est pas coutume, le Général a conduit les troupes lyonnaises vers le succès dimanche. Mené d'entrée par Monaco après un but de Ben Yedder, l'OL a été relancé par un but de renard d'Alexandre Lacazette. Le capitaine des Gones a inscrit son 16e but en Ligue 1 cette saison, un chiffre d'autant plus impressionnant que l'OL n'en a marqué que 42 collectivement. De quoi illustrer toute la réussite du retour de Lacazette dans son club formateur. Cela se remarque aussi sur le plan historique puisque l'attaquant lyonnais enchaîne les records et franchit des paliers importants.

Lacazette dans le top 10 des Lyonnais les plus capés

Ce fut encore le cas contre Monaco dimanche. Outre le fait qu'il ait marqué son 179e but à l'OL, Alexandre Lacazette disputait son 345e match avec l'OL contre le club du Rocher. Ce n'est pas anecdotique puisque cela lui permet d'intégrer le top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire avec les Gones. Alexandre Lacazette a chipé la place d'une légende incontestable de l'OL : Juninho.

🔝1️⃣0️⃣ 🔴🔵



Décisif lors de #OLASM, @LacazetteAlex est désormais à la 10e place des joueurs les plus capés avec l'OL 🚀



Il devance @Juninhope08 (344 matchs) 🤩 pic.twitter.com/x0smowrkVS — Olympique Lyonnais (@OL) April 30, 2024

Le Brésilien s'était arrêté à 344 matchs en 2009, après 8 années au sein du club rhodanien. Lacazette devra rester au moins une saison supplémentaire pour aller chercher le franco-argentin Angel Rambert et ses 380 matchs sous le maillot lyonnais de 1960 à 1970. Ce sera encore plus difficile voire impossible pour le podium historique de l'OL : Serge Chiesa (542 matchs), Grégory Coupet (519 matchs) et Fleury Di Nallo (494 matchs). Cela est plus accessible pour Anthony Lopes, 5e du classement avec 486 matchs, mais le portier lyonnais est sans doute sur le départ cet été. A 32 ans, la performance de Lacazette est en tout cas remarquable et témoigne de sa longévité mais aussi de son amour de l'OL.