Mercato : Pisté par l'OL et l'OM, il file en Allemagne pour 14 ME

En Autriche depuis 4 ans, Diadie Samassékou va quitter le Red Bull Salzbourg au mercato.

Régulièrement cité dans le viseur de Lyon, Marseille voire même parfois du Paris Saint-Germain, l’international malien va passer mercredi la visite médicale préalable à sa signature à Hoffenheim, selon les informations de RMC. « Un transfert qui sera le plus onéreux de l’histoire du club allemand, devant les 11 millions d’euros déboursés en 2017 pour Andrej Kramaric. Ses performances autrichiennes et européennes attirèrent l’attention de l’OM, de l’OL et du PSG dès 2018 » indique la radio, qui précise par ailleurs que Leonardo appréciait également son profil lorsqu’il était en poste au Milan AC. C’est donc finalement Hoffenheim qui a raflé la mise pour seulement 14 ME.