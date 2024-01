Manchester United ‍: Révolution en marche, ça s'annonce énorme

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Fort de l'arrivée récente d'Ineos au sein de son capital, Manchester United veut rêver en grand. Les Red Devils visent notamment des joueurs XXL pour venir renforcer leur défense.

Manchester United vit une nouvelle saison galère. Mais la direction a bon espoir que la donne change lors du prochain exercice. En effet, avec l'arrivée d'Ineos, les Red Devils veulent rêver plus grand. Parmi les gros chantiers à reconstruire, on peut citer celui de la défense. Raphaël Varane est notamment annoncé partant. Idem pour Harry Maguire. Manchester United veut donc pouvoir changer de cycle avec des joueurs de grand talent mais surtout d'avenir. Selon les informations de Caught Offside, trois joueurs sont ciblés.

Manchester United vise du très lourd l'été prochain

Le média indique en effet que United a coché les noms de Jean-Clair Todibo (Nice), Antonio Silva (Benfica) et Matthijs de Ligt (Bayern Munich). Aucun de ces joueurs ne devrait cependant arriver cet hiver. Mais tout sera différent l'été prochain quand les grandes manoeuvres débuteront. Et la plus chaude de ces pistes est bien Todibo, avec lequel le contact est constant depuis quelques semaines maintenant. Le nouveau visage de Manchester United se dessine donc peu à peu, même s'il faudra assurer l'essentiel en cette seconde moitié de saison. Les Red Devils ont été éliminés de toutes compétitions européennes et semblent distancés de la course au Big 4 en Premier League. La FA Cup pourrait bien être l'exutoire des Mancuniens pour gagner un trophée et aller chercher une place en Ligue Europa. Un moindre mal pour un club qui veut changer de dimension l'été prochain et redevenir un place forte du football européen dans la durée. A Jean-Claude Blanc de faire le travail qu'il faut pour restructurer le club à tous les étages.