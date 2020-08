Mercato : Monaco grille l’OL, accord pour Disasi

Dans : Mercato.

Plusieurs semaines de forcing, et l’AS Monaco a fini par lâcher l’offre qui a fait craquer le Stade de Reims.

Ces derniers jours, le président Caillot avait laissé filtrer quelques indices sur une fin proche du dossier, reconnaissant notamment qu’il ne comptait pas sur son défenseur central pour la saison prochaine, et que son bon de sortie allait donc être intéressé. L’Olympique Lyonnais s’est bien positionné dans ce dossier afin de compléter sa défense centrale, mais il apparait désormais inévitable qu’Axel Disasi signera à l’AS Monaco dans les prochains jours. Sauf retournement de situation, les deux clubs se sont mis d’accord sur un transfert à hauteur de 14 ME, avec d’éventuels bonus pour encore faire gonfler l’addition, dévoile France Football. Une preuve que le club de la Principauté a assumé la concurrence, alors que le départ de son jeune défenseur Benoit Badiascile se prépare en coulisse jusqu’à 17 ME.

A 22 ans, Disasi devrait donc rapidement rejoindre Monaco, qui avait été autorisé à négocier avec le joueur pendant les discussions entre clubs, et avait trouvé un accord. De quoi donner quelques regrets à l’Olympique Lyonnais, qui avait effectué une offre de 12 ME pour le joueur formé au Paris FC, également dans le viseur du FC Séville et du Stade Rennais. Une preuve en tout cas que l’AS Monaco, son nouvel entraineur Niko Kovac et son directeur sportif Paul Mitchell, ont bien envie de frapper fort cet été pour remettre le club du Rocher sur le devant de la scène en Ligue 1.