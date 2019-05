Mercato : 10 buts en L1, 10 ME pour son transfert ?

Dans : Mercato, Reims.

Il n’y a pas qu’à Lille que les révélations du championnat se distinguent. Beaucoup moins connu, et certainement beaucoup moins cher aussi, que Nicolas Pépé, Rémi Oudin sort d’une très belle saison avec le Stade Reims. Avec 10 buts à son actif, le milieu offensif aura du mal à être retenu par le club champenois.

Plusieurs clubs français cherchent à le faire venir afin de lui faire franchir un cap, et notamment l’OGC Nice et Lille justement. Mais son avenir pourrait aussi se situer de l’autre côté des Alpes, puisque France Football affirme que le Lazio Rome rêve de recruter le joueur de 22 ans, qui possède un contrat l’emmenant jusqu’en juin 2021. Le prix du champion de France de Ligue 2 serait proche de 10 ME, ce qui représenterait bien évidemment la plus grosse vente de l’histoire du Stade de Reims.