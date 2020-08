OL : Axel Disasi pour 12ME, Lyon sort son offre !

Dans : OL.

Afin de renforcer sa défense, l'Olympique Lyonnais aurait déjà ciblé un joueur du Stade de Reims, et une offre serait même dans les tuyaux.

Face au Paris Saint-Germain, la défense de l’Olympique Lyonnais est apparue plutôt solide, mais on sait bien que ce secteur n’a pas souvent été le point fort de l’OL ces dernières saisons. Et c’est notamment la défense centrale qui a donné des migraines aux différents entraîneurs du club rhodanien. Afin d’essayer de trouver un joueur susceptible de tenir la distance, la cellule recrutement de l’OL, dirigée désormais par Benoit Cheyrou, s’est donc activée et selon FootMercato Axel Disasi, le défenseur central du Stade de Reims, serait une des priorités lyonnaises lors de ce marché estival des transferts. Déjà évoqué, sans qu’aucune offre concrète ne soit faite, du côté de l’Olympique de Marseille, de l’AS Monaco, du Stade Rennais et de Séville, Axel Disasi a des qualités physiques et techniques qui plaisent énormément.

Au point que Jean-Michel Aulas et Juninho seraient déjà prêts à proposer 12ME plus des bonus au Stade de Reims pour que le club champenois, qualifié pour l’Europa League, lui cède Axel Disasi. Une offre conséquente quand on sait que le défenseur de 22 ans, formé au Paris FC, n’a plus qu’un an de contrat avec Reims. Cependant, si l’OL est proche d’avancer ses pions, l’AS Monaco a déjà pris les devants, une première proposition inférieure à 12ME ayant d’ores et déjà été refusée par Jean-Pierre Caillot. Samedi, invité de RMC, le président de Reims a confirmé que Disasi avait un bon de sortie et que cela se bousculait déjà, sans toutefois donner des noms : « Il ne fait pas partie de l'équipe de l'année prochaine, parce qu'il est en cours de départ aujourd'hui. On attend la somme qu'on s'est fixée et il cherche le projet qui lui convient le mieux. (...) En l'occurrence, on a quatre offres qui nous sont arrivées et qui nous correspondent. »