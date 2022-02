Mercato : Moise Kean au PSG, la surprise de 2022 ?

L’avenir de Moise Kean semble barré à la Juventus à la suite de la récente arrivée de Dusan Vlahovic. Pas en verve cette saison, l’Italien peut espérer un autre prêt au PSG l’été prochain.

Moise Kean fait la une de la presse en Italie, non pas concernant ses prestations qui restent limitées tout comme son temps de jeu mais bien concernant un éventuel retour au Paris Saint-Germain en prêt. C’est ce qu’affirme Tuttomercatoweb ce lundi en vue du prochain mercato estival. L’international transalpin (12 sélections, 4 buts) vit des retrouvailles très compliquées avec la vieille dame cette saison. Revenu chez lui en Italie et à Turin, là où il a signé son premier contrat professionnel en 2016, l’attaquant de 21 ans ne compte que 4 buts en 26 rencontres cette saison. Prêté par Everton jusque fin juin 2023, Moise Kean possède le même ratio avec les Toffees, en 39 matchs, depuis son transfert à 27.5 millions d’euros en 2019. Pas heureux à Everton, l’avant-centre d’1.82m voit le front de l’attaque de la Juventus complètement bouché avec la présence d’Alvaro Morata et le récent transfert de Dusan Vlahovic pour plus de 80 millions d’euros. En manque de temps de jeu, l’ancien joueur parisien n’a été titularisé que 8 fois par Massimiliano Allegri en 20 journées de Série A. Seulement une titularisation en Ligue des champions. Cette saison, Moise Kean a joué une moyenne de 33 minutes par match. Insuffisant.

