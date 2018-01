Mercato : Man City n'est pas riche, et c'est Guardiola qui le dit

Dans : Mercato, Premier League.

Très dépensier sur le marché des transferts ces dernières années, Manchester City fait évidemment partie des clubs les plus riches d’Europe.

La preuve, l’actuel leader de la Premier League va s’offrir Aymeric Laporte pour 70ME (bonus compris) d’ici le 31 janvier. Pourtant, Pep Guardiola affirme que Manchester City n’a pas des moyens infinis. En conférence de presse, le coach catalan a expliqué que les citizens ne pouvaient pas se payer des joueurs à plus de 80ME. On a, évidemment, le droit de douter des propos de l’ex-coach du Barça…

« Il y a des salaires et des budgets de transferts que l'on ne peut pas payer. On ne sait pas ce qui se passera dans le futur, mais on n'a jamais payé un joueur plus de 100 millions, 90 millions ou même 80 millions de livres. On ne peut pas payer ça maintenant. Ils (les dirigeants) me l'ont dit. Avec le salaire, certains montants, on ne peut pas les payer. C'est la vérité » a expliqué Pep Guardiola. On aurait presque envie de plaindre le coach de Manchester City, qui a recruté Bernardo Silva, Benjamin Mendy, Danilo, Ederson et Kyle Walker pour un total de 230ME lors du dernier mercato estival…