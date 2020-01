Mercato : Lyon ou le PSG, Nzonzi dit oui à la France

Dans : Mercato.

A la recherche d’un milieu défensif au mercato, l’Olympique Lyonnais songe à Steven Nzonzi, dont le prêt à Galatasaray devrait être cassé cet hiver.

Le champion du monde 2018, qui n’a plus porté le maillot de Galatasaray depuis mi-décembre, est proche de la sortie. Mais à priori, il ne devrait pas revenir à Rome, où il est prêté depuis l’été dernier. A six mois de l’Euro, son ambition est clairement de revenir dans un championnat du top 5 européen. Et tandis que son nom est régulièrement associé à l’Olympique Lyonnais ces derniers mois, le principal intéressé a indiqué dans une interview accordée à TF1 qu’il n’était pas contre un transfert en France. L’OL le tente bien-sûr… tout comme le PSG.

« Quand ça ne se passe pas bien collectivement, on va pointer du doigt certains joueurs. Je ne me sens pas fautif car il n’y a vraiment rien eu de grave qui s’est passé. C’est quelque chose qui aurait pu se régler en une discussion. C’est peut-être plus intéressant pour les deux parties de mettre fin à ce prêt. J’espère rester en Europe dans un championnat compétitif. Il y a beaucoup de très bons joueurs en Turquie mais le côté compétitif m’a manqué. C’est un très bon club. Sur mon intérêt, tout dépend de ce qui sera dit et du travail qui va être effectué pour moi et pour l’équipe. Mais tout est possible, pourquoi pas ? Je suis Parisien, toute ma famille est à Paris. Ce serait top pour tout joueur parisien de jouer dans ce club » a commenté Steven Nzonzi, pour qui un transfert à l’OL est donc envisageable. Reste que financièrement, le salaire du joueur paraît difficilement atteignable pour les Gones cet hiver…