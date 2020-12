Esp : Benzema lui fait peur, Haaland change ses plans

Dans : Mercato.

Bien qu'il soit actuellement blessé, Erling Haaland réalise un début de saison canon. De quoi attirer les plus grosses formations européennes.

Recruté en provenance du RedBull Salzbourg en décembre 2019, Erling Haaland n'a pas eu besoin de temps d'adaptation. Impressionnant que cela soit en Ligue des Champions ou en Bundesliga, l'attaquant a déjà inscrit 16 buts en 12 matchs toutes compétitions confondues depuis le début de la saison. Si une blessure l'éloigne actuellement des terrains, cela n'empêche pas les plus gros clubs européens de vouloir l'enrôler le plus vite possible. Si Manchester United, City, la Juventus ou encore le Barça sont prêts à tout pour le crack de 20 ans, le principal intéressé aurait une idée très claire de sa future destination : le Real Madrid.

D'après le site espagnol TodoFichajes, le Norvégien ne souhaiterait rejoindre aucun autre club que la Casa Blanca. Cependant, il serait très lucide et ne voudrait pas brûler les étapes, pour ne pas subir le même sort que Luka Jovic. Le Serbe, avait aussi affolé les compteurs en Allemagne avant de se confronter à la concurrence de Karim Benzema et de ne marquer que deux malheureux petits buts. S'il est clair que le potentiel de Haaland est bien supérieur à celui de Jovic, le joueur de Dortmund n'envisagerait de rejoindre Madrid qu'à l'été 2022. Sur un nuage ces dernières semaines, le numéro 9 du Real enchaîne les performances XXL, jusqu'à pousser de nombreuses personnes à le considérer comme le meilleur attaquant français de l'histoire. Conscient que déloger Karim Benzema serait presque mission impossible, Erling Haaland a donc décidé de prendre son mal en patience et de continuer à s'aguerrir en Bundesliga. Face à une concurrence sévère, Florentino Pérez pourrait être tenté de recruter l'attaquant l'été prochain puis de le prêter dans la foulée au Borussia Dortmund.