Mercato ‍: Leny Yoro rejoint Manchester United pour 63ME

Dans : Mercato.

Par Claude Dautel

Convoité par le Paris Saint-Germain et le Real Madrid, Leny Yoro est actuellement à Manchester où le joueur de Lille va signer avec les Red Devils.

Sauf retournement de situation, Leny Yoro va signer dans les prochaines heures un contrat avec Manchester United. Le défenseur de 18 ans est en effet actuellement en Angleterre où il va passer sa visite médicale, préalable à la signature d'un contrat de cinq ans. Dans ce transfert, le club de Lille devrait toucher autour de 63 millions d'euros affirme L'Equipe, plus différents bonus, ce qui sera le plus gros transfert de l'histoire du club nordiste. Leny Yoro était très convoité puisque le Real Madrid l'avait mis sur ses tablettes, mais avec une offre beaucoup plus basse financièrement, tandis que le PSG espérait aussi faire venir le défenseur lillois.