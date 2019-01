Mercato : Le Real est fixé, Hazard vaut 112 ME et pas un euro de moins !

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Sous contrat avec Chelsea jusqu’en juin 2020, Eden Hazard devrait être au cœur de l’actualité des transferts dans les prochaines semaines.

Et pour cause, les Blues souhaiteraient connaître rapidement les intentions du Belge selon The Telegraph, à savoir prolonger avec le club londonien ou faire ses valises l’été prochain. Si l’ancien attaquant de Lille décidait de partir, alors le Real Madrid pourrait bien se positionner pour le recruter. Mais il faudra casser sa tirelire pour s’offrir celui que beaucoup considèrent comme le meilleur joueur de Premier League.

Effectivement, le média britannique explique que l’état-major de Chelsea a fixé le prix d’Eden Hazard à 112 ME. Huitième au Ballon d’Or 2018, celui qui est un titulaire indiscutable aux yeux de Maurizio Sarri a longtemps dragué le Real Madrid, avant de clamer à nouveau son amour pour son club actuel, Chelsea. Sa décision sera donc très attendue. Mais elle pourrait ne pas intervenir avant plusieurs mois. Ce qui mettrait forcément dans l’embarras le pensionnaire de Stamford Bridge…