Mercato : Le clan Camavinga briefe le Real Madrid pour 2021

Dans : Mercato.

Rayonnant sous le maillot du Stade Rennais et de l’équipe de France ces dernières semaines, Eduardo Camavinga est toujours évoqué au sein du Real Madrid.

Courtisé par de grands clubs européens depuis plusieurs mois maintenant, Eduardo Camavinga confirme son nouveau statut de joueur international. Alors qu’il s’apprête à découvrir la Ligue des Champions avec Rennes, où il brille de mille feux, le joueur de 17 ans est même devenu le deuxième plus jeune buteur de l’histoire de l'équipe de France en marquant face à l'Ukraine en match amical mercredi (7-1). La dernière prestation de Camavinga avec les Bleus a fini de convaincre Zinédine Zidane, pour qui le Rennais serait la prochaine recrue idéale pour son entrejeu.

Afin de rendre ce deal possible, Juni Calafat, le responsable du recrutement au Real, est en contacts avec Moussa Sissoko, l’agent de la nouvelle pépite française, depuis l’été dernier, selon les informations du journal AS. Même si son poulain rêve de porter le maillot de Madrid sous les ordres de Zizou, Sissoko a fait savoir que la concurrence était rude dans ce dossier estimé à « 80 millions d’euros » par Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC. Mais l'agent a aussi expliqué qu'une prolongation de Camavinga n'était pas à l'ordre du jour, et que tout le monde serait donc sur un pied d'égalité pour faire la meilleure offre l'été prochain. De quoi motiver le Real Madrid, qui va avoir du mal à réunir les moyens de recruter Camavinga à ce prix, en plus de Kylian Mbappé.