Trophées UNFP ‍: Tout savoir sur la cérémonie de lundi soir

Dans : Ligue 1.

Par Hadrien Rivayrand

Ce lundi aura lieu la 32ème cérémonie des Trophées UNFP à Paris du côté du Pavillon d'Armenonville. L'occasion de faire le point sur son déroulé et les nommés.

Une nouvelle saison de Ligue 1, Liguee 2 et D1 Arkema va prochainement s'achever et comme depuis plus de 30 ans, la cérémonie des Trophées UNFP est attendue avec impatience par les fans et observateurs du football français. Elle aura lieu ce lundi au Pavillon d'Armenonville à partir de 21 heures et sera diffusée en direct sur La Chaine L'Equipe et Prime Video. Si de nombreux prix seront distribués, les esprits seront tournés vers la remise du trophée du meilleur joueur de Ligue 1. Voici un petit rappel de tous les nommés et catégories de ces nouveaux Trophées UNFP.

Meilleur joueur de Ligue 1 : Pierre-Emerick Aubameyang (OM), Ousmane Dembélé (PSG), Pierre Lees-Melou (Brest), Kylian Mbappé (PSG) et Edon Zhegrova (Losc)

Meilleur gardien de Ligue 1 : Marco Bizot (Brest), Marcin Bulka (Nice), Lucas Chevalier (Lille), Gianluigi Donnarumma (PSG) et Brice Samba (Lens)

Meilleur espoir de Ligue 1 : Eliesse Ben Seghir (Monaco), Rayan Cherki (OL), Désiré Doué (Rennes), Leny Yoro (Losc) et Warren Zaïre-Emery (PSG)

Meilleur entraîneur de Ligue 1 : Luka Elsner (Le Havre), Luis Enrique (PSG), Franck Haise (RC Lens), Paulo Fonseca (Losc) et Éric Roy (Brest)

But de la saison en Ligue 1 : Teddy Teuma (Reims), 3e journée v. Montpellier ; Lamine Camara (Metz), 9e journée v. Monaco ; Kamory Doumbia (Brest), 17e journée v. Lorient ; André Ayew (Le Havre), 19e journée v. Lorient ; Amine Gouiri (Rennes), 23e journée v. PSG ; Téji Savanier (Montpellier), 32e journée v. Toulouse

🍜 𝐆𝐨𝐨𝐝 𝐒𝐨𝐮𝐩 🍜



La bicyclette d’André Ayew



Le lob du milieu de terrain de Lamine Camara



La reprise tout en équilibre de Kamory Doumbi



Les dribbles chaloupés et l’extérieur d’Amine Gouiri



La frappe instinctive de Téji Savanier



Le pied gauche puissant de Teddy Teuma… pic.twitter.com/hnF3nUm7n6 — UNFP (@UNFP) May 10, 2024

En Ligue 2, voici les nommés dans les différentes catégories :

Meilleur joueur de Ligue 2 : Himad Abdelli (Angers), Gauthier Hein (Auxerre), Ilan Kebbal (Paris FC), Alexandre Mendy (Caen) et Gaëtan Perrin (Auxerre)

Meilleur gardien de Ligue 2 : Mamadou Samassa (Laval), Brice Maubleu (Grenoble), Gautier Larsonneur (ASSE), Yahia Fofana (Angers) et Donovan Léon (Auxerre)

Meilleur entraîneur de Ligue 2 : Christophe Pélissier (Auxerre), Olivier Frapolli (Laval), Alexandre Dujeux (Angers), Didier Santini (Rodez) et Olivier Dall’Oglio (ASSE)

But de la saison en Ligue 2 : Mathys Tourraine (Grenoble), 2e journée v. Paris FC ; Andy Carroll (Amiens), 11e journée v. Annecy ; Pierre-Yves Hamel (Paris FC), 17e journée v. Rodez ; Andréas Hountondji (Rodez), 25e journée v. Bastia ; Irvin Cardona (ASSE), 33e journée v. Bordeaux

Puissance, finesse, enroulé ou reprise de volée... Une fois de plus, les magiciens de @Ligue2BKT vous ont gâtés ✨



Il y en a pour tous les goûts dans le top 5 des buts de la saison de @Ligue2BKT 😍



À vous d’élire le plus beau d’entre eux, votez sur https://t.co/7j58y5maif 🏆… pic.twitter.com/9JdQN6gk30 — UNFP (@UNFP) May 10, 2024

En D1 Arkema, voici les nommées dans les différentes catégories :

Meilleure joueuse de Division 1 : Tabitha Chawinga (PSG), Grace Geyoro (PSG), Ada Hegerberg (OL), Lindsey Horan (OL), Sakina Karchaoui (PSG)

Meilleure espoir de Division 1 : Korbin Albert (PSG), Vicki Becho (OL), Melchie Dumornay (OL), Louna Ribadeira (Paris FC) et Thiniba Samoura (PSG)

Meilleure gardienne de Division 1 : Christiane Endler (OL), Katarzyna Kiedrzynek (PSG), Chloé N’Gazi (Fleury), Chiamaka Nnadozie (Paris FC) et Kinga Szemik (Reims)