Keylor Navas n’est pas fini, le PSG va être surpris

Par Guillaume Conte

Keylor Navas a fait ses adieux au PSG cette semaine, et il restera très apprécié des supporters. D'autres clubs européens de prestige sont aussi sous le charme du gardien du Costa-Rica, malgré ses 37 ans et ses deux dernières saisons timorées.

Prêté la saison dernière du côté de Nottingham Forest, Keylor Navas sera resté au PSG toute ce saison. Cela sans quasiment jouer malgré son importance au sein de l’effectif quand il a été recruté en provenance du Real Madrid au marché des transferts de 2019. Mais rapidement, en dépit de sa participation à l’épopée en finale de la Ligue des Champions 2020, le Costaricien s’est vu mettre Gianluigi Donnarumma dans les pattes, pour perdre progressivement sa place de titulaire dans les gros matchs, puis sur toute la saison. Le gardien de but de 37 ans a désormais fait ses adieux au Paris SG dans un message adressé aux supporters et à l’ensemble du club, n’oubliant pas les belles années vécues même s’il n’aura joué qu’à peine plus de 100 matchs sur un total de 5 ans. « Chaque seconde passée au Parc des Princes a été merveilleuse. Dieu merci, j’ai toujours ressenti leur affection et leurs encouragements. Ce fut un honneur de défendre cet écusson dans ce stade incroyable. Il me reste encore des objectifs à atteindre, mais je ne voulais pas manquer l’occasion de dire au revoir à ce qui fut ma maison », a livré le gardien arrivé à Albacete pour percer dans le football espagnol à 24 ans malgré sa petite taille qui lui était annoncée comme rédhibitoire.

Deux clubs de prestige rêvent de Navas

Le voilà désormais libre de tout contrat, et il ne compte pas s’arrêter en si bon chemin malgré la quarantaine qui approche tout doucement. Ainsi, la presse espagnole révèle que Keylor Navas a trois pistes qui ont tout de même une certaine valeur pour son prochain club. En Liga, où il a brillé avec le Real Madrid, le Bétis Séville le courtise, afin de remplacer Claudio Bravo, en fin de contrat. Le club andalou est le favori pour sa venue, mais les autres concurrents, qui ne lui offrent pas forcément une place de titulaire, ont de quoi faire rêver. En effet, Fichajes annonce que la Juventus et Manchester United l’ont contacté en vue de la saison prochaine, que ce soit pour un poste de doublure d’Onana en Angleterre ou de numéro 1 bis, notamment en Italie. Une fin de carrière de prestige donc qui se profile, et qui pourrait lui permettre de se rappeler au bon souvenir du PSG si jamais il venait à les croiser en Ligue des Champions dans les années à venir.