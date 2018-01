Mercato : Le Barça grillé par une offre en or de City pour Griezmann ?

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

Annoncé sur le départ l’été prochain, Antoine Griezmann (26 ans) pourrait quitter l’Atlético Madrid pour le FC Barcelone.

Ces derniers jours, un nouvel indice a alimenté cette hypothèse puisque le Barça a donné le numéro 14 à Philippe Coutinho, laissant le 7 pour l’attaquant madrilène. Mais le club catalan pourrait recevoir une mauvaise nouvelle en provenance d’Angleterre, où le Français plaît aux deux équipes de Manchester. A United, on sait que José Mourinho apprécie Griezmann depuis longtemps. Et du côté de City, on apprend que Pep Guardiola voudrait aussi recruter l’avant-centre dont la clause libératoire sera bientôt fixée à 100 M€.

Un montant largement abordable pour le pensionnaire de l’Etihad Stadium. Pourtant, The Sun croit savoir que l’Espagnol, qui veut garder Sergio Agüero (29 ans), serait prêt à sacrifier son buteur argentin si cela pouvait faciliter l'opération. En effet, l’Atlético se verrait bien récupérer son ancien joyau dans le cadre d’un échange. Il est vrai qu’une attaque Diego Costa-Agüero aurait de la gueule. Reste à savoir si Griezmann serait intéressé par un transfert à Man City.