Mercato : Le Barça craque face au PSG

Dans : Mercato.

Le Barça n'est pas serein quand le PSG rode sur un joueur qu'il vise sur le marché des transferts. Exemple avec Memphis Depay.

La rivalité entre le FC Barcelone et le PSG s’est réglée sur le terrain cette saison en Ligue des Champions, avec une qualification indiscutable des Parisiens, notamment en raison d’une démonstration au Camp Nou. Sur le plan du marché des transferts, les deux clubs ne cessent de batailler, et se retrouvent même souvent à la lutte pour les mêmes joueurs. C’était jusqu’à peu le cas de Georginio Wijnaldum. Le Néerlandais a décidé d’opter pour le PSG, alors que le Barça le courtisait depuis longtemps et pensait toucher au but avec son offre. Le club français a largement pris le dessus au dernier moment, et Ronald Koeman ainsi que les Catalans n’ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et désormais, ils ont clairement peur du Paris SG sur chaque dossier qui leur tend les bras. C’est visiblement le cas avec Memphis Depay, annonce Fabrizio Romano.

Le spécialiste du mercato explique ainsi que les dirigeants barcelonais ne sont pas du tout sereins malgré l’envie affichée de l’ancien joueur de l’OL de rejoindre le club culé. Le Barça rêve désormais de conclure cette affaire avant le début de l’Euro, et a proposé un contrat de trois ans avec un salaire identique à celui de la deuxième offre. Une proposition améliorée à condition que Memphis Depay signe rapidement avec le club espagnol. Pourquoi ? Tout simplement parce que Joan Laporta a entendu parler de l’intérêt du PSG pour l’ex-lyonnais. Et même si Leonardo n’en fait clairement pas une priorité, c’est suffisant pour inquiéter les Catalans, qui ne veulent pas voir Memphis Depay faire demi-tour avant de signer, comme l’a fait Georginio Wijnaldum ces derniers jours. Une preuve que le PSG met tout le monde sur les nerfs dans ce mercato, surtout depuis que Nasser Al-Khelaïfi a expliqué au Real Madrid qu’il n’avait aucune chance de récupérer Kylian Mbappé cet été.