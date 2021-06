OL : Depay fait encore une concession pour le Barça

Dans : OL.

Ronald Koeman reste, Memphis Depay est prêt à tout pour signer au FC Barcelone. Les deux parties sont confiantes, la signature se rapproche.

Memphis Depay a dû souffler un grand coup jeudi, lors de l’annonce de Joan Laporta. «Suite à cette période de réflexion, nous avons décidé de maintenir le contrat en vigueur de Ronald Koeman », a assuré le président du FC Barcelone. Une aubaine pour le joueur de l’OL car c’est bien l’ancien sélectionneur des Pays-Bas qui le veut depuis son arrivée à Barcelone. Memphis Depay avait été tout proche de signer au Barça déjà à l’été 2020, mais le club catalan avait manqué de ressources financières pour convaincre Jean-Michel Aulas et Juninho. Un an plus tard, l’attaquant néerlandais est maintenant libre de s’engager là où il le souhaite. Ronald Koeman officiera au moins une saison de plus à Barcelone. C’était la condition obligatoire pour que Memphis Depay s’installe à Barcelone. Les planètes sont enfin alignées et un accord est imminent selon Mundo Deportivo.

Accord verbal pour un contrat de 3 ans ?

Le média catalan assure que les négociations se sont considérablement accélérées depuis l’annonce du maintien de Ronald Koeman. Les deux parties sont d’accord pour un contrat de 3 ans avec une possibilité d'extension. Surtout, Memphis Depay a accepté de baisser son futur salaire, pour la deuxième fois. Le Barça note l’effort dans cette période très difficile économiquement et garantit des primes au joueur de l’OL en cas de titres, et en fonction de son nombre de matchs joués. Joan Laporta promettait l’arrivée de nouvelles recrues pendant la présentation d’Éric Garcia et de Sergio Aguero. La prochaine signature a tout l’air d’être celle de Memphis Depay. D’autant que pour l’autre volonté de Ronald Koeman, Georginio Wijnaldum, tout ne se passe pas comme prévu. Le PSG a doublé le FC Barcelone ces dernières heures…