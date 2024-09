Après Osimhen, Galatasaray tente le coup Adrien Rabiot

Dans : Mercato.

Par Hadrien Rivayrand

Le marché des transferts est clos dans la plupart des pays d'Europe. Mais ce n'est pas encore le cas en Turquie. Galatasaray est à l'affût dans de gros dossiers.

Victor Osimhen a accepté de rejoindre Galatasaray à la surprise générale. L'attaquant nigérian n'a pu se mettre d'accord avec d'autres clubs ces dernières semaines et va donc poursuivre sa carrière en Turquie, pour une petite saison ou même moins. L'idée est de se relancer loin de Naples, qui ne veut plus de lui. L'opportunité a été saisie par Galatasaray, qui va pouvoir compter sur l'apport d'un attaquant XXL pour quelques mois. Et apparemment, le club d'Istanbul ne veut pas s'arrêter en si bon chemin car un autre joueur de calibre international est visé.

Adrien Rabiot, Galatasaray veut aussi tenter sa chance

Selon les informations de RMC, Galatasaray s'intéresse aussi de près à... Adrien Rabiot. Le milieu de terrain, libre de tout contrat, n'a pas trouvé chaussure à son pied. Et le temps presse pour l'ancien de la Juve, qui va bien devoir lancer sa saison à un moment donné. Toujours d'après le média, Adrien Rabiot n'est pour l'instant pas des plus emballés par le projet de Galatasaray. Mais les offres crédibles pour lui deviennent de plus en plus compliquées. Il n'a d'ailleurs pas été sélectionné par Didier Deschamps pour disputer les rencontres de Ligue des Nations face à l'Italie et la Belgique. Si Galatasaray arrivait à faire le coup Rabiot plus Osimhen, nul doute que les Stambouliotes reverraient leurs ambitions à la hausse cette saison. En plus du championnat turc, la Ligue Europa est un objectif pour Galatasaray. A noter que d'après le compte Joueurs Turcs sur X, Galatasaray aura un rendez-vous important ce mardi avec Adrien Rabiot et son entourage. On en saura donc plus très prochainement pour l'ancien du PSG.