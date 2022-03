Mercato : Lacazette sur le départ, le Barça veut doubler l'OL

Même à 30 ans, Alexandre Lacazette reste très courtisé alors que son contrat avec Arsenal prendra fin à l'issue de la saison. Alors que l'OL ne dit pas non à un retour de son attaquant, le Barça n'a pas dit son dernier mot.

Après cinq ans de bons et loyaux services sur le front de l'attaque des Gunners, Alexandre Lacazette devrait vraisemblablement quitter le navire londonien. Arsenal n'a pas l'intention de prolonger son attaquant français qui sera libre de tout contrat le 30 juin prochain. A l'image de Pierre-Emerick Aubameyang, c'est un autre symbole d'Arsenal qui va quitter Londres après 70 buts marqués en 196 rencontres. Mais pour aller où ? Telle est la question. Du côté de l'Olympique Lyonnais, un retour de l'ancien Gones est d'actualité comme a pu le faire Tanguy Ndombélé cet hiver. Mais pour cela il faudra devancer le FC Barcelone, intéressé pour reconstituer le duo offensif Lacazette - Aubameyang. Un choix payant pour le Gabonais auteur de 5 buts en 8 matchs depuis son arrivée en Catalogne. Alors pourquoi pas Lacazette ? Selon le journaliste turc Ekrem Konur, « le Barça suivrait de près le cas d'Alexandre Lacazette et ses discussions avec Arsenal » concernant son avenir. Le Français est le plan B du FC Barcelone en cas d'échec concernant Erling Haaland, également courtisé par le PSG, Manchester City ou le Real Madrid.

