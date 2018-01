Mercato : L’OL et l’OM sur Veretout, son agent répond

Dans : Mercato, OL, OM.

C’est désormais un grand classique du marché des transferts, Lyon et Marseille se retrouvent avec des besoins presque similaires cet hiver, et notamment en ce qui concerne le poste de milieu de terrain défensif.

Si les deux Olympiques cherchent la perle rare, les regards se tournent souvent vers la même direction, c’est à dire un joueur en forme, connaissant le rôle et le championnat de France, et dont la valeur n’en fait pas non plus un intouchable. Des caractéristiques qui correspondent à Jordan Veretout, l’ancien de Nantes et de Saint-Etienne réussissant plutôt bien à la Fiorentina cette saison. Toutefois, si les rumeurs se propagent, son agent n’a pour le moment rien vu venir, et ne semble pas vraiment prêt à faire ses valises.

« L'OL et l'OM ? Ce ne sont que des rumeurs et je préfère donc ne pas les commenter. Si les dirigeants de la Fiorentina avaient reçu une offre, ils m'en auraient informé. Jordan vit sa deuxième expérience à l'étranger après Aston Villa et cette fois, ça se passe très bien », a confié Fabrice Picot à TMW. Une manière de dire qu’il sera bien difficile de déloger Jordan Veretout de la Viola, même si l’appel d’un grand club français avec la possibilité de jouer la Coupe d’Europe peut aussi avoir son importance.