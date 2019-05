Mercato : L’OL et Bordeaux peuvent l’oublier, Giroud prolonge à Chelsea

Dans : Mercato, OL, Premier League, Bordeaux.

Sous le coup d’une interdiction de recrutement pour une durée d’un an, Chelsea compte bien garder le maximum de ses forces vives. C’est dans ces conditions que le club londonien a officiellement prolongé le contrat d’Olivier Giroud. Une extension de bail prévue initialement dans l’accord lors de sa signature en provenance d’Arsenal, et que Chelsea a donc formalisé ce mardi. L’ancien attaquant de Montpellier, courtisé par Bordeaux et Lyon notamment s’il venait à être libre cet été, devrait rester chez les Blues, avec qui il est désormais engagé jusqu’en juin 2020.