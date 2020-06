Mercato : L’offre à 100 ME, Naples craque sur Lille

Dans : Mercato.

Une crise financière dans le football ? Le LOSC pourrait en tout cas récupérer 100 ME dans les prochains jours grâce à un incroyable coup double. En effet, deux joueurs possèdent un bon de sortie chez les Dogues, et cela donne de l’appétit au Napoli. Le club italien lorgne sur Victor Osimhen, le buteur nigérian, mais aussi sur le défenseur central brésilien Gabriel. Ces deux joueurs sont très suivis en Angleterre, mais selon le journaliste spécialisé Manu Lonjon, Naples rêve de rafler la mise. Et pour cela, le club de Campanie va mettre les moyens puisqu’une offre jointe se montant à 100 ME est en cours.

Les négociations sont actives entre les deux clubs, laissant penser qu’un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours. Car dans le même temps, Naples avance aussi avec les joueurs concernés, qui signeraient tous les deux un bail de cinq ans au San Paolo. Reste toutefois quelques bémols au niveau de cette information, à savoir que Naples n’a pas du tout pour habitude de payer aussi cher pour de nouvelles recrues, et que l’absence de Ligue des Champions pour la saison prochaine va creuser un trou dans les finances du président Aurelio De Laurentiis. A moins que la vente de Kalidou Koulibaly, annoncée à au moins 70 ME, ne permette une telle folie.