Mercato : L’échange Cristiano Ronaldo-Pogba discuté !

Dans : Mercato.

Manchester United a demandé à Jorge Mendes des informations sur la possibilité de faire revenir Cristiano Ronaldo.

A un an de la fin de son contrat, le Portugais hésite à aller jusqu’au bout de l’aventure avec la Juventus, où il n’est pas parvenu à remporter la Ligue des Champions, ni même à atteindre le dernier carré. Dernièrement, le Real Madrid a accusé Cristiano Ronaldo de faire jouer ses représentants pour forcer un retour à la Maison Blanche. Le super-agent de CR7 a en tout cas pris un premier contact dans le sens d’un retour du joueur à Manchester United, où il avait explosé au début de sa carrière. La Gazzetta dello Sport, qui révèle cette information ce vendredi, explique que la première condition pour rendre cette arrivée possible est de voir le légendaire numéro 7 réduire son salaire, actuellement de plus de 30 ME par an. Il faut dire qu’à bientôt 36 ans, Cristiano Ronaldo inspire toujours le plus grand respect, mais ne pourra pas faire l’objet d’un transfert colossal.

Pour faciliter cette arrivée, l’idée d’un échange avec Paul Pogba, qui a du mal à retrouver son meilleur visage chez les Red Devils, pourrait aussi faire son chemin. Le milieu de terrain français avait lui vécu ses meilleures années sous le maillot de la Juventus, et les deux joueurs pourraient ainsi être ravis de se croiser pour se relancer chacun de leur côté. Mino Raiola, l’agent du champion du monde français, a en tout cas déjà fait savoir qu’il envisageait tout pour cet été en ce qui concerne son poulain. Et dans une période où la situation économique des clubs n’incite pas à de grosses dépenses, l’idée d’un échange pourrait ainsi faire son chemin. En tout cas, Manchester United, qui peine à trouver la bonne carburation en attaque et sait que Cristiano Ronaldo a toujours une place spéciale dans le coeur de ses fans, est très tenté à l’idée de faire revenir CR7 sous le maillot rouge.