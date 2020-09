Mercato : L’Atlético refuse 85 ME pour Gimenez

Dans : Mercato.

Nouveau taulier de la défense de l’Atlético Madrid, José Gimenez n’est pas à vendre. Manchester City vient de le comprendre malgré son offre de 85 ME. C’est la révélation faite en personne par le président du club espagnol, Enrique Cerezo à El Transistor. « Nous avons reçu l’offre. Mais Gimenez est un joueur magnifique et nous souhaitons avoir de magnifiques joueurs dans l’équipe », a fait savoir le dirigeant de l’Atlético, pour qui rien ne peut le faire changer d’avis. Diego Simeone appréciera lui, lui qui mise énormément sur le défenseur uruguayen cette saison. Du côté de City, la réponse a surpris, et pourrait provoquer une offre vers Koulibaly ou Koundé.