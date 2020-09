Mercato : Le craquage annuel de City fait jubiler Bordeaux

Dans : Bordeaux.

Manchester City est bien parti pour mettre le paquet afin de faire venir Jules Koundé, sur lequel Bordeaux a une clause plus qu'intéressante.

Connu pour sa capacité folle à investir sur des défenseurs (Laporte, Mendy, Aké, Stones, Mangala, Danilo...) sans jamais vraiment trouver la solution à ses problèmes, Manchester City va encore se faire remarquer à ce niveau. Le club anglais est sur le point d’effectif une offre copieuse au FC Séville pour récupérer Jules Koundé. Il faut dire que le défenseur central a épaté la galerie la saison passée, et notamment lors de l’aventure européenne du club andalou jusqu’à sa victoire en Europa League. L’ancien bordelais pourrait ainsi rejoindre les Citizens dans un transfert à 70 ME qui ferait le bonheur de Bordeaux. Les Girondins, qui avaient déjà empoché 25 ME en juin 2019 lors de sa signature à Séville, ont apposé une clause leur garantissant 20 % de la possible future plus-value sur un prochain transfert.

Voilà qui pourrait ainsi ramener quasiment 10 ME dans les poches des dirigeants bordelais si Koundé signait à City. Une rentrée d’argent inespérée pour les Girondins, qui pourraient immédiatement miser cet argent pour se payer Wylan Cyprien. Nice, qui en demandait 20 ME au début de l’été, a divisé ses exigences par deux pour le milieu de terrain qui arrive en fin de contrat dans moins d’un an. Tout cela en supposant que l’actionnaire, King Street, ne garde pas les 10 ME pour sa poche en attendant une autre belle vente, comme celle de Toma Basic. De quoi mettre tout le monde sur les nerfs en Gironde à deux semaines de la fin du marché des transferts.