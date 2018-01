Mercato : Klopp met les choses au point après le transfert de Coutinho

Dans : Mercato, Premier League, Liga.

Via le site officiel du club de Liverpool, Jürgen Klopp a réagi à l'annonce du transfert de Philippe Coutinho au FC Barcelone. Une opération que l'entraîneur allemand des Reds a visiblement du mal à digérer, avouant que c'est l'attaquant brésilien qui avait clairement forcé la main des dirigeants de Liverpool depuis des mois.

« C’est avec une grande réticence que nous - équipe et club - allons dire adieu à un ami, une personne formidable et un joueur fantastique, Philippe Coutinho. Ce n'est pas un secret, Philippe souhaitait que ce transfert se produise depuis juillet dernier, lorsque le FC Barcelone a fait connaître pour la première fois son intérêt. Philippe était insistant avec moi, les propriétaires et même ses coéquipiers. C'était un geste qu'il voulait désespérément réaliser. Malgré cela, nous avons réussi à garder le joueur au-delà du mercato d’été, espérant que nous serions en mesure de le persuader de rester (...) Je peux dire aux supporters de Liverpool que nous, en tant que club, avons fait tout ce qui était en notre pouvoir pour convaincre Philippe de rester (...) Signer à Barcelone, c’était son rêve et je suis convaincu qu'il n’y avait plus rien à faire pour qu’il change d'avis (...) Bien sûr, il est tout à fait compréhensible que les supporters soient déçus, c’est toujours le cas quand vous devez dire au revoir à quelqu'un de spécial. Mais, aussi dur que c'est parfois d'accepter, cela fait partie de la vie et fait partie du football - les individus ont leurs propres rêves et leurs propres buts et objectifs dans la vie...», a expliqué Jürgen Klopp, qui a promis aux fans de Liverpool que le club n'allait pas perdre ses ambitions après ce transfert à 160ME.