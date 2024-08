Mercato ‍: Kevin Danso échoue à la visite médicale et reste à Lens

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Le RC Lens a annoncé que Kevin Danso ne signerait pas à l'AS Roma, faute d'avoir pu passer la visite médicale.

Absent pour le match décisif face au Panathinaïkos, Kevin Danso se préparait à signer à l’AS Roma pour un transfert à 25 millions d’euros. Mais le défenseur central n’a visiblement pas satisfait à la visite médicale au sein de la Louve, et son transfert est donc tombé à l’eau. Cela a donné lieu à des désaccords sur l’interprétation médicale de cette visite, mais le résultat est donc le communiqué du RC Lens sur le fait que son joueur autrichien ne partirait pas cet été.

Le RC Lens ne comprend pas

« La longue interprétation d’un examen médical est à l’origine de ce transfert avorté. Le club s’interroge sur les raisons profondes de la non-validation de ce mouvement pour un joueur minutieusement suivi qui enchaîne les saisons à plus de 30 matchs sur les terrains français comme internationaux. Il maintient son absolue confiance en son roc défensif qu’il aura plaisir à retrouver dès demain et qui sera soumis à un protocole adapté avant de porter à nouveau les couleurs sang et or », a livré le club « Sang et Or », qui conteste donc la version médicale venue d’Italie au sujet de Kevin Danso. Un sujet à suivre tout de même, puisque du côté de la Roma, on évoque un souci cardiaque pour le défenseur central, ce qui n’est donc pas anodin et est au moins à suivre de près.