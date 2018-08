Mercato : Kepa Arrizabalaga paie sa clause à 80ME et fonce à Chelsea !

Dans : Mercato, Liga, Premier League.

C'est probablement l'opération la plus improbable de la fin du mercato en Premier League, mais ce mercredi midi Kepa Arrizabalaga, le gardien de but espagnol de Bilbao a payé à la Ligue espagnole de football sa clause libératoire, à savoir 80ME. Il est désormais attendu à Chelsea, qui s'apprête dans le même temps à vendre Thibaut Courtois au Real Madrid.

C'est le club basque qui a dévoilé que l'opération s'accélérait. « Le mercredi 8 août 2018, à 12h02, la Ligue de football professionnel a certifié à notre club que le joueur Kepa Arrizabalaga avait rempli les conditions requises pour la résiliation unilatérale du contrat de travail qui le liait à l’Athletic Club. Par ce paiement, le joueur a exprimé son désir de mettre fin à sa relation et de résoudre unilatéralement la relation qui le liait à notre club (...) Nous remercions le joueur pour sa contribution pendant son séjour dans notre club », indique Bilbao. Kepa Arrizabalaga est désormais à Londres afin de passer sa visite médicale et signer son nouveau contrat qui fera de lui le gardien de Chelsea, mais également le portier le plus cher de l'histoire du football.