Mercato : Islam Sliamani signe à Brest

Dans : Mercato.

Par Guillaume Conte

Bien connu en Ligue 1, Islam Slimani a posé ses valises à Brest.

L’attaquant algérien, notamment passé par l’Olympique Lyonnais, a rompu son contrat avec le Sporting Portugal pour rejoindre le club breton pour une saison, et une deuxième en option. Le Fennec de 34 ans, également ancien joueur de l’AS Monaco et de Leicester, arrive pour renforcer l’attaque du Stade Brestois. « Je ne visais pas spécialement la France, ça s’est fait au feeling. Je sais que la Ligue 1 est physique, qu’il faut faire beaucoup d’efforts et se battre à tous les matches pour gagner des points. Mais je pense savoir quoi faire pour être performants ici. En tout cas, je suis prêt ! », a expliqué Slimani, qui débutera l’entraînement ce jeudi avec ses nouveaux coéquipiers.